Осужденного за взятки экс-полковника Захарченко госпитализировали в Москве

Осужденный бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко попал в отделение хирургии в Москве. Возможно, больному понадобится операция.

Осужденный бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко попал в отделение хирургии в Москве. Возможно, больному понадобится операция.

Захарченко госпитализировали с системным заболеванием. Его перевели из СИЗО в больницу для проведения комплекса обследований, сообщает РИА Новости слова адвоката.

Экс-полковника задержали осенью 2016 года. Его обвинили в нескольких эпизодах коррупции. Впоследствии суд приговорил Захарченко к 12,5 года колонии. Дело стало резонансным, когда СМИ узнали об обнаружении в квартире сестры полковника почти 9 млрд рублей. Фигурант не смог объяснить происхождение этой суммы.