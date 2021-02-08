Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:09   8 Февраля 2021
Происшествия

Осужденного за взятки экс-полковника Захарченко госпитализировали в Москве

Осужденного за взятки экс-полковника Захарченко госпитализировали в Москве

Осужденный бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко попал в отделение хирургии в Москве. Возможно, больному понадобится операция.

Захарченко госпитализировали с системным заболеванием. Его перевели из СИЗО в больницу для проведения комплекса обследований, сообщает РИА Новости слова адвоката.

Экс-полковника задержали осенью 2016 года. Его обвинили в нескольких эпизодах коррупции. Впоследствии суд приговорил Захарченко к 12,5 года колонии. Дело стало резонансным, когда СМИ узнали об обнаружении в квартире сестры полковника почти 9 млрд рублей. Фигурант не смог объяснить происхождение этой суммы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москва #госпитализация #захарченко #экс-полковник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров