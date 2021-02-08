Россия дала первому секретарю посольства Албании 72 часа, чтобы покинуть страну

Российская сторона объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве и потребовала его высылки. Об этом заявили в МИД РФ.

Российская сторона объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве и потребовала его высылки. Об этом заявили в МИД РФ.

Албанский дипломат должен в течение 72 часов покинуть страну. Россия приняла такие меры в ответ на действия Албании, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Решение последовало за высылкой российского дипломата, который якобы нарушил антикоронавирусные меры.