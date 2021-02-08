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17:08   8 Февраля 2021
Политика

Россия дала первому секретарю посольства Албании 72 часа, чтобы покинуть страну

Россия дала первому секретарю посольства Албании 72 часа, чтобы покинуть страну

Российская сторона объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве и потребовала его высылки. Об этом заявили в МИД РФ.

Албанский дипломат должен в течение 72 часов покинуть страну. Россия приняла такие меры в ответ на действия Албании, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Решение последовало за высылкой российского дипломата, который якобы нарушил антикоронавирусные меры.

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