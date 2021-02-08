Россия намерена возродить отношения с Евросоюзом

Россия заинтересована в возрождении отношений с Брюсселем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия заинтересована в возрождении отношений с Брюсселем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Россия не являлась инициатором "сворачивания отношений" с Евросоюзом. Такой комментарий Песков дал после визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву. Представитель ЕС подтвердил желание вести диалог с Россией. В МИД РФ напомнили, что недавние критические высказывания дипломата не соответствуют его выступлениям в Москве.

"Россия была и остается заинтересованной в возрождении отношений", — поделился с журналистами пресс-секретарь.

Песков добавил, что диалоги между государствами строятся с учетом интересов друг друга.