Суд обязал помощника Кобзона выплатить миллионный долг вдове артиста

Бывший советник Иосифа Кобзона Ефим Петров проиграл апелляцию в суде против вдовы Нелли Кобзон. Процесс должен был оспорить долг в размере более 18 миллионов рублей.

Бывший советник Иосифа Кобзона Ефим Петров проиграл апелляцию в суде против вдовы Нелли Кобзон. Процесс должен был оспорить долг в размере более 18 миллионов рублей.

Помощник артиста в сотрудничестве с Государственной думой в 2009 году одолжил у звезды эстрады 300 тысяч долларов. Эта сумма должна была покрыть расходы на открытие музея искусств в Германии. По условиям сделки, Петров и его супруга, художница Елена Флерова, обязались выплачивать долг с помощью прибыли галереи.

Спустя почти десять лет после того, как бизнес-идея провалилась, певец попросил вернуть свои вложения. Получив отказ, он направился в суд. Кобзон выиграл процесс, однако не успел получить свои деньги. Тогда в дело вступила Нелли Кобзон, передает ФАН.

Она получила свидетельство от нотариуса, который заверил завещание артиста. Согласно документу, вдова певца имела право потребовать от супругов выплатить ей долг в размере 18 432 570 рублей. Пытаясь оспорить иск, Петров использовал в качестве аргумента исполнительные листы на имя музыканта, но тем не менее суд оказался на стороне вдовы Кобзона.