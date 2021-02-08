В Северной Ирландии депутат сравнил хор темнокожих с движением BLM

Политик обратил внимание, что в полуфинале религиозной передачи на телеканале BBC присутствовали только темнокожие.

Депутат от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Грегори Кэмпбелл оказался в центре расистского скандала. Политик сравнил религиозную программу телеканала BBC «Хвалебная песнь», в одном из выпусков которой принимали участие только темнокожие, с движением Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

В упомянутой передаче исполнители в жанре gospel (духовной христианской музыки) поют гимны в церквях различных конфессий со всей Великобритании. Один из выпусков «Хвалебной песни» не остался без внимания ирландского политика. После полуфинала конкурса на звание госпел-исполнителя года депутат написал на странице в Facebook:

«Боюсь, что это был BBC в худшем проявлении BLM. Певцов было пять, все черные. Было три судьи, все черные, и один ведущий, кстати, да, черный. Певцы все были очень хороши, но можете ли вы представить себе состав из белых членов жюри, представленных белым человеком? Нет, я тоже не могу».

Just watched BBC TV Songs of Praise which this week was Gospel Singer of the year semi final. This I'm afraid was BBC at... Опубликовано Gregory Campbell Воскресенье, 31 января 2021 г.

Его высказывания вызвали волну негодования среди ирландских политиков и борцов с расизмом. Они призвали Кэмпбелла извиниться и даже попросили партию наказать его. В заявлении Форума мигрантов Северо-Запада назвали удивительным тот факт, что депутат смотрел программу, «полную любви и хвалы богу», и видел только лишь цвет кожи.

«Ему неудобно смотреть программу, в которой в центре внимания прославляются темнокожие британцы и культура? Считал ли он, что BBC расистская, когда другие программы — ночь за ночью, десятилетие за десятилетием — показывают только белых людей?» — говорится в обращении.

Кроме того, борцы с расизмом обеспокоились тем, что Кэмпбелл слишком уверено демонстрирует «предвзятость» и «безответственность». Заявление подписали «Исламский центр Белфаста», «Международная амнистия Соединенного Королевства», «Черные и азиатские юристы за правосудие» и другие объединения.

Ранее Кэмпбелла обвинили в высмеивании ирландского языка. В частности, он заявил, что словосочетание «go raibh maith agat», в переводе на русский означающее «спасибо», звучит как набор слов «карри мой йогурт».