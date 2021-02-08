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16:43   8 Февраля 2021
Происшествия

СК возбудил дело после обнаружения человеческой головы в Агаповке

СК возбудил дело после обнаружения человеческой головы в Агаповке

Следователи выясняют обстоятельства гибели человека в Челябинской области. Его голову нашли на свалке в Агаповке.

Представители Следственного комитета сообщили о начале уголовного производства по факту гибели человека в регионе. По их словам, соответствующее решение было принято после обнаружения головы его головы на свалке в Агаповке. Кому принадлежат найденные останки, пока неизвестно. Личность погибшего, а также давность его убийства будут определены чуть позже, заявили в ведомстве.

На данный момент сотрудники СК проводят мероприятия, необходимые для раскрытия преступления, пишет kp.ru. Они опрашивают возможных свидетелей, а также продолжают изучение места происшествия.

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