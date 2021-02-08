Владимир Винокур призвал государство выплачивать артистам дотации

Исполнитель и юморист Владимир Винокур призвал выплачивать государственным артистам дотации в период пандемии коронавируса.

Исполнитель и юморист Владимир Винокур призвал выплачивать государственным артистам дотации в период пандемии коронавируса.

Владимир Винокур считает, что музыканты, которые находятся на государственной службе, должны получать дотации. По его мнению, это правило должно касаться театров и ансамблей. При этом певец не знает, какую именно сумму денежных средств лучше выделять.

Также он выразил мнение, что в подобных ситуациях частным артистам требуется финансовая помощь. Говоря о себе, 72-летний телеведущий напомнил, что у него имеется фонд, который не нуждается в дотациях. Народный артист самостоятельно оказывает помощь своему коллективу.

Напомним, в ноябре прошлого года Винокур жаловался на бедственное положение звезд шоу-бизнеса из-за эпидемиологической обстановки в стране. Он заявлял, что государство практически отвернулось от артистов.