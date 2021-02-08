Полковника Староконя из "Солдатов" лишили прав за пьяную езду

Актера Вячеслава Гришечкина, сыгравшего полковника Староконя в "Солдатах", оформили как пьяного водителя и лишили прав.

Актера Вячеслава Гришечкина, сыгравшего полковника Староконя в "Солдатах", оформили как пьяного водителя и лишили прав.

Нетрезвый артист попал в руки правоохранителей еще весной прошлого года в Москве. Гришечкин вышел из клуба и повстречал поклонника, который предложил подвезти его до дома. В итоге актер согласился и сел в машину, передает РЕН ТВ.

По пути им повстречался наряд ГИБДД. Инспекторы остановили автомобиль для проверки, и в этот момент водитель по какой-то причине пересел на пассажирское сиденье. Не разобравшись в сложившейся ситуации, сотрудники посчитали, что за рулем сидел Гришечкин и оформили именно его. Теперь актер намерен обжаловать их решение в суде.