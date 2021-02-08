Авиакомпания «Россия» возобновит сообщение между Петербургом и Минском

Авиасообщение между странами будет осуществляться один раз в неделю, по воскресеньям.

Авиакомпания «Россия» возобновляет рейсы из Санкт-Петербурга в Минск. Полеты будут осуществляться раз в неделю, по воскресеньям. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейсы будут совершать воздушные судна Airbus A319, первый из них состоится 14 февраля из аэропорта Пулково.

«Согласно расписанию, вылет рейса SU6459 из аэропорта Пулково запланирован на 10:00, прилет в Минск — в 11:55. Обратный рейс SU6460 вылетает из Минска в 12:55 и прибывает в аэропорт Пулково в 14:35 (время указано местное для каждого аэропорта)», — говорится в сообщении.

Пассажиры обязаны соблюсти условия перелета. Необходимо заполнить «Самодекларацию пассажира о состоянии здоровья в связи с COVID-19 для целей здравоохранения». Вне зависимости от гражданства необходимо предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.

Напомним, с 8 февраля возобновились железнодорожные пассажирские перевозки между Россией и Белоруссией. Поезда по маршруту Калининград-Санкт-Петербург, Москва-Калининград будут идти с остановкой в Минске.