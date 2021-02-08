Полиция Берлина арестовала подозреваемого во взрыве на Айзакштрассе

Один из подозреваемых в организации взрыва в жилом дворе на берлинской улице Айзакштрассе арестован. Сотрудники правоохранительных органов ФРГ нашли у него самодельные бомбы.

Один из подозреваемых в организации взрыва в жилом дворе на берлинской улице Айзакштрассе арестован. Сотрудники правоохранительных органов ФРГ нашли у него самодельные бомбы.

По адресу, где проживал подозреваемый, были найдены девять самодельных взрывных устройств. Судьба второго задержанного неизвестна. Подозреваемых в организации взрыва задержали вечером 4 февраля. Их поймали в районе Шенеберг. При задержании у подозреваемых также были изъяты химические вещества для изготовления бомб в домашних условиях.

4 февраля около 22:30 по московскому времени во дворе жилого дома на Айзакштрассе прогремел взрыв. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили еще одну самодельную бомбу, которая не сдетонировала. Никто из жителей дома не пострадал.