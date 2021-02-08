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16:11   8 Февраля 2021
Экономика

Tesla начнет принимать биткоин в качестве оплаты своих продуктов

Tesla начнет принимать биткоин в качестве оплаты своих продуктов

Стоимость первой криптовалюты стремительно растет. Это может быть обусловлено заявлением компании Tesla Илона Маска о готовности принимать биткоин в качестве оплаты своих товаров.

Производитель электромобилей Tesla инвестировал 1,5 млрд долларов в биткоины. Об этом сообщается в раскрытии компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компания также указала, что в скором будущем планирует начать принимать биткоины в качестве формы оплаты за свои продукты.

"Мы верим, что наш запас биткоинов высоколиквиден. Однако цифровые активы могут столкнуться с волатильностью рыночных цен", — отметили в Tesla.

На текущий момент цена биткоина превысила отметку в 43 тысячи долларов, обновив тем самым исторический максимум.

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#криптовалюта #tesla #биткоин

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