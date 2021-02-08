Политолог объяснил поведение Запада после визита Борреля в Москву

Традиционная тактика Евросоюза заключается в том, чтобы делать заявления о каких-то эфемерных проблемах общего плана и при этом выдвигать России совершенно конкретные требования.

Традиционная тактика Евросоюза заключается в том, чтобы делать заявления о каких-то эфемерных проблемах общего плана и при этом выдвигать России совершенно конкретные требования.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил политолог Александр Дудчак, который считает неприемлемыми требования ЕС к России освободить блогера Алексея Навального и пересмотреть решение о высылке дипломатов, принимавших участие в незаконных акциях протеста.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ выразили удивление по поводу заявлений главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сделанных им по окончании визита в Москву.

Напомним, находясь в Москве с 4 по 6 февраля, Жозеп Боррель заявил, что между Россией и Евросоюзом есть сферы, в которых возможно сотрудничество с хорошим результатом. Брюссель, по словам Борреля, несмотря на сложности во взаимоотношениях с Москвой выступает за диалог.

Подводя итоги встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, Жозеп Боррель заявил, что имел место «открытый и честный» диалог на тему двусторонних отношений, в том числе о высылке из РФ ряда дипломатов западных стран.

Однако, вернувшись в Брюссель, Боррель заявил об отдалении друг от друга России и Европы. Также, по его словам, Россия воспринимает демократические ценности, как угрозу, и поэтому отдаляется от Европы, а Москва не пользуется возможностью наладить конструктивный диалог с Брюсселем.

В МИД России обратили внимание на резкий контраст между заявлениями Жозепа Борреля, сделанными им после переговоров в Москве и после возвращения в Брюссель.

При этом в министерстве добавили, у главы европейской дипломатии была возможность высказать свое мнение в ходе совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым, которая состоялась по итогам переговоров.

«Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате», — заявили в МИД РФ.

Российская сторона прокомментировала итоги встречи в присутствии Жозепа Борреля, напомнили в ведомстве.

При этом российские дипломаты предположили, что Жозепу Боррелю после возвращения в Брюссель объяснили, где он должен был расставить акценты. И это объясняет, кто и как формирует политику ЕС.

В пятницу, 5 февраля, МИД РФ объявил персонами нон грата дипломатов шведского и польского консульств, расположенных в Санкт-Петербурге, и немецкого дипломата из посольства ФРГ в Москве, которые приняли участие в незаконных акциях протеста в конце января. В ближайшие дни указанные дипломаты должны покинуть Россию.

Комментируя ситуацию в эфире радио Sputnik, политолог Александр Дудчак отметил, что требования ЕС к России были неприемлемыми.

«Россия показала, что государство имеет свои законы и правила, действует в соответствии с ними, и таких дипломатов необходимо высылать, потому что они участвуют в антигосударственной деятельности. На что рассчитывали европейцы, на что рассчитывал Боррель? Что это пройдет незамеченным? Что этим дипломатам можно делать в России все что угодно? Его заявления выглядят странными», — подчеркнул политолог.

По его словам, Евросоюз использует свою традиционную тактику, ссылаться на некие эфемерные общие проблемы, не конкретизируя их, выдвигая при этом России четкие требования и задачи.