Президент России Владимир Путин поручил главам Минфина и Минобрнауки Антону Силуанову и Валерию Фалькову разобраться с зарплатами научных сотрудников в регионах.

Президент России Владимир Путин поручил главам Минфина и Минобрнауки Антону Силуанову и Валерию Фалькову разобраться с зарплатами научных сотрудников в регионах.

Министры должны предоставить доклад о проблемах с выплатами ученым российскому лидеру. Об этом глава государства сообщил в понедельник, 8 февраля, на заседании Совета по науке и образованию.

Поручение было дано президентом, после того как одна из участниц совещания рассказала Путину, как руководство маскирует низкие зарплаты, переводя работников на полставки.