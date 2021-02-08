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15:55   8 Февраля 2021
Экономика

Путин поручил Силуанову и Фалькову разобраться с зарплатами ученых

Путин поручил Силуанову и Фалькову разобраться с зарплатами ученых

Президент России Владимир Путин поручил главам Минфина и Минобрнауки Антону Силуанову и Валерию Фалькову разобраться с зарплатами научных сотрудников в регионах.

Министры должны предоставить доклад о проблемах с выплатами ученым российскому лидеру. Об этом глава государства сообщил в понедельник, 8 февраля, на заседании Совета по науке и образованию.

Поручение было дано президентом, после того как одна из участниц совещания рассказала Путину, как руководство маскирует низкие зарплаты, переводя работников на полставки.

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#путин #зарплата #ученые

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