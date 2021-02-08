15:55 8 Февраля 2021Экономика
Путин поручил Силуанову и Фалькову разобраться с зарплатами ученых
Президент России Владимир Путин поручил главам Минфина и Минобрнауки Антону Силуанову и Валерию Фалькову разобраться с зарплатами научных сотрудников в регионах.
Президент России Владимир Путин поручил главам Минфина и Минобрнауки Антону Силуанову и Валерию Фалькову разобраться с зарплатами научных сотрудников в регионах.
Министры должны предоставить доклад о проблемах с выплатами ученым российскому лидеру. Об этом глава государства сообщил в понедельник, 8 февраля, на заседании Совета по науке и образованию.
Поручение было дано президентом, после того как одна из участниц совещания рассказала Путину, как руководство маскирует низкие зарплаты, переводя работников на полставки.