Аккаунт в Twitter российского МИД в Симферополе признали подлинным

Аккаунт в Twitter российского МИД в Симферополе получил значок верификации. Это значит, что администрация Twitter официально признала Крым частью РФ.

Аккаунт в Twitter российского МИД в Симферополе получил значок верификации. Это значит, что администрация Twitter официально признала Крым частью РФ.

Официальный аккаунт МИД в Симферополе в Twitter получил синюю галочку. Это значит, что страница ведомства прошла верификацию и является подлинной.

"Эта учетная запись была проверена, потому что она занимает важную позицию в категории правительственных, новостных, развлекательных или других специализированных учетных записей", — сказано в комментарии к соответствующей отметке.

Верифицировать аккаунт администрация социальной сети не могла долго. Страница МИД в Симферополе была создана еще в 2015 году.