15:26 8 Февраля 2021Армия
ВВС Финляндии и США отрабатывают дозаправку в воздухе у границ России
Истребители ВВС Финляндии отрабатывают дозаправку в воздухе в непосредственной близости к российской границе.
Истребители ВВС Финляндии отрабатывают дозаправку в воздухе в непосредственной близости к российской границе.
Миф о "российской угрозе" захватил нейтральную Финляндию, которая стала готовиться к отражению мнимой угрозы. Ради этого власти страны даже подписали в 2016 году договор с США о сотрудничестве в оборонной сфере. В рамках этого договора самолеты-заправщики ВВС США Stratotanker принимают участие в тренировках истребительной авиации Финляндии.