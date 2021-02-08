Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:26   8 Февраля 2021
Армия

ВВС Финляндии и США отрабатывают дозаправку в воздухе у границ России

ВВС Финляндии и США отрабатывают дозаправку в воздухе у границ России

Истребители ВВС Финляндии отрабатывают дозаправку в воздухе в непосредственной близости к российской границе.

Миф о "российской угрозе" захватил нейтральную Финляндию, которая стала готовиться к отражению мнимой угрозы. Ради этого власти страны даже подписали в 2016 году договор с США о сотрудничестве в оборонной сфере. В рамках этого договора самолеты-заправщики ВВС США Stratotanker принимают участие в тренировках истребительной авиации Финляндии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ввс финляндии #дозаправка в воздухе #Stratotanker

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров