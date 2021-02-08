ВВС Финляндии и США отрабатывают дозаправку в воздухе у границ России

Истребители ВВС Финляндии отрабатывают дозаправку в воздухе в непосредственной близости к российской границе.

Истребители ВВС Финляндии отрабатывают дозаправку в воздухе в непосредственной близости к российской границе.

Миф о "российской угрозе" захватил нейтральную Финляндию, которая стала готовиться к отражению мнимой угрозы. Ради этого власти страны даже подписали в 2016 году договор с США о сотрудничестве в оборонной сфере. В рамках этого договора самолеты-заправщики ВВС США Stratotanker принимают участие в тренировках истребительной авиации Финляндии.