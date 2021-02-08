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15:26   8 Февраля 2021
Происшествия

Киру Ярмыш обвинили в нарушении санитарных норм во время незаконной акции

Киру Ярмыш обвинили в нарушении санитарных норм во время незаконной акции

Пресс-секретарю блогера Алексея Навального Кире Ярмыш предъявили обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время незаконной акции в Москве, сообщила ее адвокат.

По решению суда Ярмыш находится под домашним арестом до 23 марта. Она является фигуранткой дела о нарушении санитарных норм в ходе несогласованного митинга в российской столице. Пресс-секретаря основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) повторно задержали в спецприемнике после истечения срока ее административного ареста по делу о призывах к участию в несанкционированных мероприятиях.

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#митинг #обвинение #кира ярмыш

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