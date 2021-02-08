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15:26   8 Февраля 2021
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Коллекторы запугивали должников поддельным порно на Украине

Коллекторы запугивали должников поддельным порно на Украине

Украинские коллекторы шантажировали своих должников распространением порно с их изображением, передает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители раскрыли преступную схему, в которой участвовали свыше 30 человек. Обвиняемые создали две компании по выдаче кредитов и шантажировали своих клиентов.

Преступники с помощью фоторедактора создавали порнографические фотографии с участием своих должников или их родственников. Злоумышленники грозились распространить позорный контент, если деньги не будут возвращены вовремя. Также фигуранты угрожали клиентам физической расправой.

Обвиняемые совершили свыше 360 тыс. угроз в отношении украинцев из различных регионов. Правоохранители возбудили уголовное дело. Преступникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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