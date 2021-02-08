Литовский блогер сравнил свободу слова в России и Европе

Литовский блогер создал канал на площадке Tik Tok, чтобы рассказать, как плохо живется на Западе.

Литовский блогер создал канал на площадке Tik Tok, чтобы рассказать, как плохо живется на Западе.

Блогер рассказал, что посвятил свой канал россиянам, которые думают, что на Западе жить лучше. Автор считает, что там давно нет свободы слова, свободы перемещения и жизни.

"Это все – бред. Вы даже не представляете, насколько вы в России свободно живете, насколько вы внутри свободы, насколько вы свободно можете перемещаться и насколько свободно вы можете выражать свое мнение. На Западе этого давно уже нету", — рассказывает блогер.

Автор считает, что Россия осталась единственной страной, где белые люди смогут выжить. В завершении, литовский блогер призвал зрителей ценить и сохранять то, что они имеют.