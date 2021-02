Жителей Северной Ирландии начнут штрафовать за поездки в Ирландию

Правительство страны вводит беспрецедентные меры — за пересечение границы без уважительной причины жителей могут оштрафовать на 100 евро.

В Ирландии начнут штрафовать жителей соседней Северной Ирландии за пересечение границы без уважительной причины. Такие беспрецедентные меры правительство страны приняло в попытке предотвратить распространение коронавируса. За их несоблюдение ирландцам с британскими паспортами может грозить штраф в размере €100 (около 9 тысяч рублей).

По сообщению ирландской полиции, новые ограничения вступили в силу 8 февраля в 7:00 по местному времени. От наказания освобождены те граждане Соединенного Королевства, которые постоянно работают в стране Евросоюза или вынуждены обратиться за медицинской помощью в приграничные города Ирландии.

You should not travel in or out of Northern Ireland except where it is essential to do so. If you are arriving into NI from within the Common Travel Area, you must self-isolate upon arrival for 10 days. Find out more: https://t.co/bLVqFlShnY@niexecutive @healthdpt pic.twitter.com/vt59bWwTTI