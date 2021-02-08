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15:45   8 Февраля 2021
Весь мир

Жителей Северной Ирландии начнут штрафовать за поездки в Ирландию

Жителей Северной Ирландии начнут штрафовать за поездки в Ирландию

В Ирландии начнут штрафовать жителей соседней Северной Ирландии за пересечение границы без уважительной причины. Такие беспрецедентные меры правительство страны приняло в попытке предотвратить распространение коронавируса. За их несоблюдение ирландцам с британскими паспортами может грозить штраф в размере €100 (около 9 тысяч рублей).

По сообщению ирландской полиции, новые ограничения вступили в силу 8 февраля в 7:00 по местному времени. От наказания освобождены те граждане Соединенного Королевства, которые постоянно работают в стране Евросоюза или вынуждены обратиться за медицинской помощью в приграничные города Ирландии.

Посетить Дублин и его окрестные населенные пункты с целью туризма не выйдет, отметили в полиции. Более того, за это граждан Великобритании могут оштрафовать на €500 (около 45 тысяч рублей).

В настоящий момент Республика Ирландия находится на самом высоком — пятом — уровне изоляции в рамках пятиэтапного плана правительства по борьбе с коронавирусом. Согласно нему, гражданам строго запрещено удаляться от своего дома более чем на 5 километров.

По состоянию на 8 февраля в пятимиллионной Ирландии зафиксировали 203 568 случаев заражения коронавирусом. Общее число смертей превысило 3 600 человек.

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