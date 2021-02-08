США возвращаются в СПЧ ООН для борьбы с тиранией, Израилем и Россией

Байден намерен добиваться американского лидерства в том числе и в СПЧ ООН.

Администрация Джо Байдена предпринимает все более радикальные шаги для возвращения «американского лидерства» в мире. США считают Совет по правам человека ООН «несовершенным» и настаивают на своей главенствующей роли в организации, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Совет по правам человека ООН нуждается в реформе, но уход из него ничего не исправит. Лучший способ улучшить Совет, чтобы он смог реализовать свой потенциал, — это сильное и принципиальное руководство США. Под руководством Байдена мы возобновляем работу там и готовы возглавить Совет», — написал Блинкен в Twitter.

США хотят сесть во главе стола в правозащитном органе ООН, чтобы привлечь внимание к «беззаконию и тирании», отметил чиновник. Если Штаты будут тесно сотрудничать со своими союзниками, то смогут призвать страны с «худшими показателями в области прав человека» к ответственности.

«Руководство США [в Совете по правам человека ООН, — прим.ред.] имеет значение», — заключил Блинкен.

Экс-президент Дональд Трамп ушел из Совета по правам человека ООН почти три года назад. Теперь США станут в организации наблюдателями, но с прицелом на полноправное членство, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

Израильский вопрос

Трамп, известный симпатиями к Израилю, вывел США из главного правозащитного органа в ООН из-за повышенного внимания Совета к ближневосточному государству, получившему на сегодняшний день большинство критических резолюций.

Также в СПЧ ООН не проведены многочисленные реформы, которых требовала на тот момент посол США в организации Никки Хейли. Трамп указывал, что среди членов организации «много авторитарных стран», отчего постоянные претензии Совета к Израилю якобы звучали необоснованно.

Вероятно, вернувшись в СПЧ ООН при Байдене, Штаты поддержат критику в адрес Израиля. После ухода с поста президента-республиканца, фактически лоббировавшего израильские интересы, отношения Вашингтона с Иерусалимом стали заметно ухудшаться. Так, 6 февраля Европейское командование ВС США прекратило сотрудничество с Израилем.

Администрация Трампа выступала против членства в СПЧ ООН Китая, Кубы, Эритреи, России и Венесуэлы. Тогда в руководстве организации предложений Америки не поддержали, однако новые власти США с большой долей вероятности попробуют снова «продавить» свои требования.

На птичьих правах

До конца 2021 года США будут иметь в Совете только статус наблюдателя без права голоса. Администрация Байдена будет добиваться одного из трех мест полноправного члена от группы «Западной Европы и других государств», занимаемых сейчас Австрией, Данией и Италией. Трехлетний срок их полномочий в СПЧ подходит к концу. Генассамблея ООН примет решение о новом члене Совета в октябре нынешнего года — у США есть все шансы занять вакантное место.

Ранее США и Израиль признали суверенитет Марокко над частично признанным, но желающим полной независимости государством — Сахарской Арабской Демократической Республикой (САДР). В ООН такому шагу не обрадовались: американская самодеятельность может затруднить усилия организации по урегулированию этого конфликта. Подробнее читайте в нашей статье.