Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала борьбу каждой из стран за получение вакцины от COVID-19 "вакцинным национализмом".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала борьбу каждой из стран за получение вакцины от COVID-19 "вакцинным национализмом".

Распределение вакцины от COVID-19 по европейскому континенту происходит крайне неравномерно. Если в среднем по Евросоюзу оказались привиты 3,5% жителей, то в уже покинувшей ЕС Великобритании привито более 11 миллионов человек, что составляет примерную шестую часть населения Соединенного Королевства.

Вакцина AstraZeneca была разработана в тесном сотрудничестве между английскими и австрийскими учеными. Таким образом, Соединенное Королевство решило не участвовать в общеевропейских закупках, а договориться с AstraZeneca напрямую, что позволило начать поставки лекарства на три месяца раньше. Из-за дефицита вакцины в Европе руководство Европейского союза пытается заблокировать экспорт в Англию и распределить вакцину между жителями континента. Европейский Союз подверг жесткой критике решение британского правительства сыграть на опережение и попытался заблокировать поставки вакцины, однако после волны народного возмущения подобные попытки были прекращены.

"В нас снова проявилось конфронтационное создание. Мы снова ведем себя как во время космической гонки в 60-х, хотя сейчас гонка только одна — против вируса, и он распространяется с невероятной скоростью", — пожаловалась дер Ляйен в своем выступлении перед студентами Уорикского университета.

Европейские лидеры оценивают ситуацию с дефицитом вакцины как критическую, и для ее разрешения глава европейской дипломатии Жозеп Боррель даже посетил с визитом Российскую Федерацию. Он провел переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и договорился о поставках в ЕС российской вакцины "Спутник V".

Ранее стало известно, что в случае согласия Москвы и одобрения "Спутник V" в ЕС, Австрия готова предоставить свои производственные мощности для изготовления российской вакцины в Европе на внутренний рынок. Примечательно, что в минувшее воскресенье американское издание Bloomberg признало российскую вакцину одним из величайших отечественных достижений со времен СССР.