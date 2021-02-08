Владимир Зеленский анонсировал начало еженедельного всеукраинского форума

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте еженедельного всеукраинского форума, на котором будет обсуждаться ситуация в Донбассе и Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте еженедельного всеукраинского форума, на котором будет обсуждаться ситуация в Донбассе и Крыму.

Площадка получила название "Украина 30". По словам Зеленского, первое мероприятие является началом большого общественного диалога, где примут участие власти, международные партнеры и ученые. Политик отметил, что несколько месяцев будут проходить десятки форумов по разным темам. Будут подняты вопросы о Крыме, Донбассе, коммунальных тарифах и безопасности страны. Темой первого форума стал коронавирус.

Ранее стало известно, что экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко обвинил Владимира Зеленского в попытке скрыть внутренние проблемы Украины войной в Донбассе.