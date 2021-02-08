Блогер из Крыма доказала ложь украинских СМИ о низких ценах на продукты

Крымский блогер решила узнать, говорит ли правду украинская пропаганда о низких ценах на Украине. Девушка сравнила стоимость продуктов питания на Украине и в России.

Крымский блогер решила узнать, говорит ли правду украинская пропаганда о низких ценах на Украине. Девушка сравнила стоимость продуктов питания на Украине и в России.

Крымчанка вспоминает, что еще семь лет назад россияне приезжали на Украину, меняли рубли на гривны и "шиковали". По сравнению с теми временами, цены сильно подросли. Блогер рассказывает, что на прилавках появилось много импортных продуктов, однако, по ее мнению, это говорит лишь об отсутствии собственного производства на Украине.

"Набрав немного тех товаров, которые помню с детства, и парочку импортных, я заплатила на кассе картой около 1000 рублей", — рассказала жительница Крыма.

В результате эксперимента, крымчанка выяснила, что один и тот же набор продуктов будет стоить одинаково, как на Украине, так и в России. Это значит, что украинские СМИ "кормят" жителей Крыма несуществующими плюсами жизни в Незалежной.

В конце поездки "вишенкой на торте" для блогера стало выброшенное на границе Украины сало, которое "осталось лежать посреди дороги, с развеивающимся сзади украинским флагом".