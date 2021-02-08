Зеленский пригрозил украинцам санкциями из-за бизнеса в Крыму и на Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении добиваться ограничительных мер для ведущих бизнес в Крыму и Донбассе.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении добиваться ограничительных мер для ведущих бизнес в Крыму и Донбассе.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. По словам президента Украины, он будет действовать различными доступными легальными способами "для нейтрализации подобных угроз", в том числе посредством санкций.

"Все те, для кого бизнес с этими территориями является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, все они составляют угрозу Украине. А значит, страна будет с ними бороться", — подчеркнул Зеленский.

Ранее украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны государства применить на пять лет санкции против владельца трех телеканалов в стране — "112 Украина", ZIK и NewsOne — Тараса Козака. Соответствующие ограничительные меры, как следствие, привели к прекращению вещания трех телеканалов.

Ранее Зеленский заявил о готовности стать одним из первых, кто привился от коронавирусной инфекции, чтобы продемонстрировать безопасность вакцины, сообщал RT.