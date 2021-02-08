Президент Киргизии объяснил, почему его портреты не будут украшать кабинеты чиновников

Президент Киргизии Садыр Жапаров попросил чиновников не вешать его портреты в своих кабинетах. Об этом сообщила его пресс-секретарь Галина Байтерек.

Президент Киргизии Садыр Жапаров попросил чиновников не вешать его портреты в своих кабинетах. Об этом сообщила его пресс-секретарь Галина Байтерек.

Жапаров считает, что политикам следует повесить портреты тех, кто действительно внес неоценимый вклад в укрепление государственности и развитие Киргизии. Президент предложил вспомнить первого председателя совета народных комиссаров Киргизской АССР Юсупа Абдрахманова или первого секретаря ЦК Компартии республики Исхака Раззакова.

"Президент Садыр Жапаров считает, что на данный момент он пока еще ничего не сделал для качественного улучшения жизнедеятельности наших граждан​​​", — сказала пресс-секретарь президента.

Садыр Жапаров стал президентом Киргизии в прошлом месяце. За него проголосовали 79% избирателей.