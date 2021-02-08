Боррель выступит с отчетом о визите в Москву перед ЕК 9 февраля

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступит с докладом перед коллегией Еврокомиссии 9 февраля. Об этом сообщили в ЕК.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступит с докладом перед коллегией Еврокомиссии 9 февраля. Об этом сообщили в ЕК.

Боррель представит отчет о "деликатном визите" в Москву. Дипломат встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 5 февраля. Глава европейской дипломатии отчитается перед коллегами по итогам встречи, подтвердил представитель ЕК. Боррель прибыл в Россию на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным.