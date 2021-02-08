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14:52   8 Февраля 2021
Общество

Москвичи смогут вернуться к привычной жизни в ближайшие месяцы

Москвичи смогут вернуться к привычной жизни в ближайшие месяцы

Жители Москвы в ближайшие месяцы смогут вернуться к привычному образу жизни, который нарушило распространение коронавируса.

Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. На удаленке продолжают работать не более одного миллиона москвичей.

До этого сообщалось, что жителям Подмосковья разрешили посещать ночные клубы и дискотеки. В регионе снимают ряд коронавирусных ограничений, передает телеканал "360".

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