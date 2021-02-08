14:52 8 Февраля 2021Общество
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни в ближайшие месяцы
Жители Москвы в ближайшие месяцы смогут вернуться к привычному образу жизни, который нарушило распространение коронавируса.
Жители Москвы в ближайшие месяцы смогут вернуться к привычному образу жизни, который нарушило распространение коронавируса.
Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. На удаленке продолжают работать не более одного миллиона москвичей.
До этого сообщалось, что жителям Подмосковья разрешили посещать ночные клубы и дискотеки. В регионе снимают ряд коронавирусных ограничений, передает телеканал "360".