Москвичи смогут вернуться к привычной жизни в ближайшие месяцы

Жители Москвы в ближайшие месяцы смогут вернуться к привычному образу жизни, который нарушило распространение коронавируса.

Жители Москвы в ближайшие месяцы смогут вернуться к привычному образу жизни, который нарушило распространение коронавируса.

Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. На удаленке продолжают работать не более одного миллиона москвичей.

До этого сообщалось, что жителям Подмосковья разрешили посещать ночные клубы и дискотеки. В регионе снимают ряд коронавирусных ограничений, передает телеканал "360".