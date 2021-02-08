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14:49   8 Февраля 2021
Происшествия

В Сомали рухнул транспортный самолет

В Сомали рухнул транспортный самолет

Воздушное судно потерпело крушение в провинции Гедо на юге Сомали, сообщили местные информационные агентства.

Уточняется, что инцидент произошел неподалеку от города Гарбахаррей. Других подробностей сейчас нет. Информация о погибших или пострадавших еще не поступала.

Ранее стало известно, что в США разбился военный вертолет Black Hawk. Все члены экипажа, находившиеся на борту, погибли, сообщило Федеральное агентство новостей.

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