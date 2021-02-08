14:49 8 Февраля 2021Происшествия
В Сомали рухнул транспортный самолет
Воздушное судно потерпело крушение в провинции Гедо на юге Сомали, сообщили местные информационные агентства.
Воздушное судно потерпело крушение в провинции Гедо на юге Сомали, сообщили местные информационные агентства.
Уточняется, что инцидент произошел неподалеку от города Гарбахаррей. Других подробностей сейчас нет. Информация о погибших или пострадавших еще не поступала.
Ранее стало известно, что в США разбился военный вертолет Black Hawk. Все члены экипажа, находившиеся на борту, погибли, сообщило Федеральное агентство новостей.