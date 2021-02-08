14:39 8 Февраля 2021Происшествия
Людей экстренно выводят из здания Мосгорсуда
Эвакуация объявлена в Мосгорсуде по громкой связи. Люди в спешном порядке покидают здание.
Эвакуация объявлена в Мосгорсуде по громкой связи. Люди в спешном порядке покидают здание.
По словам пресс-секретаря суда, причиной эвакуации стало анонимное сообщение об угрозе взрыва. Всех работников и посетителей вывели на улицу. Учреждение оцеплено сотрудниками полиции.
Сегодня в Мосгорсуде должно пройти рассмотрение апелляционной жалобы на административный арест главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, признанного виновным в повторном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. Ранее Тверской суд арестовал его на 25 суток.