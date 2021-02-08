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14:39   8 Февраля 2021
Происшествия

Людей экстренно выводят из здания Мосгорсуда

Людей экстренно выводят из здания Мосгорсуда

Эвакуация объявлена в Мосгорсуде по громкой связи. Люди в спешном порядке покидают здание.

По словам пресс-секретаря суда, причиной эвакуации стало анонимное сообщение об угрозе взрыва. Всех работников и посетителей вывели на улицу. Учреждение оцеплено сотрудниками полиции.

Сегодня в Мосгорсуде должно пройти рассмотрение апелляционной жалобы на административный арест главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, признанного виновным в повторном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. Ранее Тверской суд арестовал его на 25 суток.

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#мосгорсуд #эвакуация #здание

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