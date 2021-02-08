Экономист: борьба с «СП-2» закончится для США неизбежным поражением

Для Соединенных Штатов Америки борьба против достройки российского газопровода «Северный поток – 2» имеет исключительно политический смысл, так как не несет Вашингтону никакой экономической выгоды.

Для Соединенных Штатов Америки борьба против достройки российского газопровода «Северный поток – 2» имеет исключительно политический смысл, так как не несет Вашингтону никакой экономической выгоды.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Санкционную войну против российского газопровода «Северный поток – 2» развязал предыдущий американский президент Дональд Трамп, напомнил эксперт. По мнению Трампа, выдавливание российского трубопроводного газа с европейского рынка, должно было позволить американским производителям сжиженного природного газа нарастить поставки топлива Евросоюзу.

Однако, к настоящему моменту Америка уже исчерпала все свои возможности помешать реализации российско-германского проекта, к тому же у нее нет экономической мотивации продолжать борьбу с газопроводом.

Сейчас, по мнению Дмитрия Марунича, Штатам выгоднее поставлять свой сжиженный природный газ в страны Юго-Восточной Азии, где цены на голубое топливо находятся на очень высоком уровне.

«Я все больше убеждаюсь, что борьба с «Северным потоком» — это политическая борьба с Москвой, которая закончится для Штатов неизбежным поражением… — заявил экономист. — С экономической точки зрения для Штатов это ничтожное явление. Как показала практика, существенно нарастить поставки газа в Европу так, чтобы это повлияло на американскую индустрию газа, нереально».

По словам эксперта, американская газовая индустрия зависит от динамики мировых цен на голубое топливо, а в случае падения цен Штаты отказываются от поставок СПГ и тогда все убытки ложатся на плечи трейдеров.

Отвечая на вопрос о том, реальны ли объявленные строителями «Северного потока – 2» сроки завершения работ в мае-июне 2021 года, Марунич заявил, что не видит для этого никаких преград, кроме погодного фактора.

«Я думаю, что если работы начнутся, то в течение месяца они будут завершены. Я уже не знаю, какой форс-мажор должен случиться, его не должно быть в принципе», — отметил эксперт.

Напомним, газопровод «Северный поток – 2», проложенный по дну Балтийского моря, напрямую свяжет Россию и Германию. Изначально планировалось, что проект будет завершен к 2020 году, однако этому помешали санкции, которые США ввели против участников проекта в декабре 2019 года. Швейцарская компания Allseas, испугавшись санкций со стороны Вашингтона, отозвала со строительства свои суда-трубоукладчики. Россия при этом заявила, что сможет самостоятельно завершить строительство «Северного потока-2», который к тому моменту был завершен на 94%.