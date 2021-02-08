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14:34   8 Февраля 2021
Политика

Глава "Единой России" в Госдуме оценил запрет допуска иноагентов к выборам

Глава "Единой России" в Госдуме оценил запрет допуска иноагентов к выборам

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов выразил мнение по поводу права физлиц-иноагентов выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах.

По его словам, иностранным агентам не нужно избираться ни в какие органы государственной власти РФ.

"Есть иностранные агенты — пусть они ими будут", — сказал Неверов.

Так он оценил инициативу о недопуске физлиц-иноагентов и их родственников к участию в выборах, направленную на имя спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко от бизнес-сообщества "Аванти".

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#госдума #выборы #неверов #иноагенты

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