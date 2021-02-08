СТС раскроет тайну пропавшего из сериала "Ивановы-Ивановы" Бурунова

Создатели сериала "Ивановы-Ивановы" отреагировали на многочисленные обращения зрителей, обеспокоенных внезапным исчезновением с телеэкранов актера Сергея Бурунова.

Создатели сериала "Ивановы-Ивановы" отреагировали на многочисленные обращения зрителей, обеспокоенных внезапным исчезновением с телеэкранов актера Сергея Бурунова.

Комедийный сериал "Ивановы-Ивановы" лишился своей "души" в лице одного из центральных персонажей — Андрея, — роль которого исполнял Сергей Бурунов. К такому неутешительному выводу пришли многие поклонники после просмотра одной из серий нового сезона сериала: в этом эпизоде Андрей прощается с обитателями фермы и отправляется в город.

Наибольшую популярность обрела версия, согласно которой уход Бурунова из сериала обусловлен возросшей популярностью актера и его загруженным рабочим графиком. Один из поклонников обратился за разъяснениями к телеканалу СТС в официальной VK-группе.Телеканал сообщил, что ответ на вопрос, вернется ли Бурунов в сериал, будет дан в новых эпизодах "Ивановых-Ивановых".