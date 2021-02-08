Правоохранители предотвратили покушение на президента Сербии Вучича

Полиция Сербии заявила о покушении на президента страны Александра Вучича. Нападение могло произойти на открытии памятника основателю сербского государства Стефану Немане.

Полиция Сербии заявила о покушении на президента страны Александра Вучича. Нападение могло произойти на открытии памятника основателю сербского государства Стефану Немане.

Вучич присутствовал на торжественном открытии 27 января. Более 800 правоохранителей обеспечивали безопасность президента на мероприятии. На тот момент у полиции была информация о том, что будет совершена попытка покушения, заявил начальник Управления уголовной полиции Сербии Богдан Пушич.

Кроме того, глава сербского МВД Александр Вулин предположил, что винтовка, обнаруженная у крупной преступной банды, была предназначена для покушения на Вучича. Недавно правоохранители Сербии задержали участников преступной группировки, которые, возможно, связаны с черногорскими мафиозными кланами.