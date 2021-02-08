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14:19   8 Февраля 2021
Политика

Украинский журналист Гордон не смог ответить на вопрос о "нашем Крыме"

Украинский журналист Гордон не смог ответить на вопрос о "нашем Крыме"

Зритель эфира с журналистом Дмитрием Гордоном поставил его в неудобное положение, задав вопрос о Крыме.

В ходе эфира зритель по имени Валерий Борисов написал Гордону, что если Украина считает Крым своим полуостровом, то может его забрать.

"Вы же сильная страна", — иронично отметил зритель.

В ответ Гордон не смог сказать ничего вразумительного. Журналист долго молчал, выбитый из колеи, а потом оскорбил всех зрителей эфира сразу, назвав их "сволочами". Фрагмент эфира быстро разлетелся по соцсетям, мгновенно став "вирусным".

Ранее RT сообщил, что запасы водохранилищ в Крыму пополнились почти на 5 млн кубометров воды за счет снегопадов, прошедших в январе.

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#украина #крым #Дмитрий Гордон

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