Суд арестовал подозреваемых в убийстве известного хореографа Прониной

Московский суд постановил заключить под стражу семерых подозреваемых в убийстве знаменитого хореографа Натальи Прониной.

Московский суд постановил заключить под стражу семерых подозреваемых в убийстве знаменитого хореографа Натальи Прониной.

Уточняется, что фигуранты дела об убийстве будут находиться под арестом до 23 марта.

Девушка была застрелена 23 декабря на Профсоюзной улице. Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения. По предварительным данным, убийство носит заказной характер на почве ревности.

Ранее ФАН сообщил, что сотрудники СКР опознали личности пятерых подозреваемых по этому делу. Все они были задержаны.