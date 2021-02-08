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14:06   8 Февраля 2021
Политика

Киевский политолог раскритиковал украинскую песню для Евровидения о конопле

Киевский политолог раскритиковал украинскую песню для Евровидения о конопле

Клип украинской группы Gо-A транслирует образ Украины как страны с плохой экологией и бедным населением, считает киевский политолог Сергей Белашко.

Он отреагировал на запись коллектива, который будет представлять Незалежную на конкурсе "Евровидение". Из-за отмены соревнований в прошлом году группе пришлось представить новую песню, которая называется "Шум". Украинские музыканты в костюмах химзащиты поют строчки "сею-вею конопляночки".

"Если бы я ничего не знал об Украине до просмотра этого клипа, у меня сложилось бы примерно такое впечатление: страна с плохим климатом и убитой в хлам экологией, населенная бедными, причудливыми, но чертовски голосистыми дегенератами", — рассказал Сергей Белашко.

Ранее Минкультуры Украины внесло в черный список пять российских артистов. Киев усмотрел в их действиях угрозу национальной безопасности.

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#украина #евровидение #Сергей Белашко

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