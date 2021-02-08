Сафронов назвал имя главного наследника своего состояния

Художник Никас Сафронов рассказал, что сделал необходимые приготовления к смерти. В частности, он составил завещание, в котором указано имя основного наследника.

Художник Никас Сафронов рассказал, что сделал необходимые приготовления к смерти. В частности, он составил завещание, в котором указано имя основного наследника.

Знаменитый живописец Никас Сафронов заговорил о собственной смерти и завещании, согласно которому состояние художника распределят в определенных им заранее долях.

"Большую часть наследства оставлю своему сыну Луке. Он самый простой и незатейливый из всех моих наследников", — пояснил Сафронов.

Однако художник обещает не обделить ни одного из своих детей. Также Сафронов признался, что хочет найти последнее пристанище в семейном склепе, который стоит под Ульяновском. Об этом он рассказал в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ. Там захоронена семья Сафронова.

Живописец показал в программе и фотографии семейного склепа. На вид это небольшая часовня. Художник построил его в честь своей матери. Сейчас в склепе покоятся родители Сафронова, там же могила старшего брата. Часовня требует реставрации, признался художник. В скором времени он планирует заменить там плитку.