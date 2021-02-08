Жириновский предложил номинировать создателей «Спутника V» на премию Нобеля

По словам политика, разработка вакцины от коронавируса — эпохальное событие.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выдвинуть создателей российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Нобелевскую премию по медицине. Такое мнение он выразил в Twitter.

По его словам, разработка первой в мире вакцины от опасного вируса — «эпохальное событие». По этой причине российских медиков необходимо отметить и государственной премией.

«Создание вакцины “Спутник V” — эпохальное событие. Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле. Также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины», — написал политик.

Ежегодно 12 июня президент России Владимир Путин вручает государственные премии деятелям науки и культуры. Награда является высшим признанием их заслуг перед обществом и государством.