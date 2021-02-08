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14:09   8 Февраля 2021
Россия

Жириновский предложил номинировать создателей «Спутника V» на премию Нобеля

Жириновский предложил номинировать создателей «Спутника V» на премию Нобеля

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выдвинуть создателей российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Нобелевскую премию по медицине. Такое мнение он выразил в Twitter.

По его словам, разработка первой в мире вакцины от опасного вируса — «эпохальное событие». По этой причине российских медиков необходимо отметить и государственной премией.

Жириновский предложил номинировать создателей «Спутника V» на премию Нобеля

«Создание вакцины “Спутник V” — эпохальное событие. Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле. Также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины», — написал политик.

Ежегодно 12 июня президент России Владимир Путин вручает государственные премии деятелям науки и культуры. Награда является высшим признанием их заслуг перед обществом и государством. 

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#жириновский #нобелевская премия #российские медики #вакцина "Спутник V"

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