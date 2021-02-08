Сафронов объяснил нежелание Куравлева устанавливать памятник на могиле жены

Художник Никас Сафронов объяснил нежелание звезды кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Куравлева устанавливать памятник на могиле жены, умершей в 2012 году.

Художник Никас Сафронов объяснил нежелание звезды кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Куравлева устанавливать памятник на могиле жены, умершей в 2012 году.

Заслуженный художник России Никас Сафронов стал гостем программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ, в ходе которой объяснил отказ Куравлева от идеи установить шикарный памятник на могиле его покойной супруги Нины Васильевны, рядом с которой планирует обрести покой после смерти и сам актер.

Сафронов уточнил, что первоначальный план предусматривал возведение грандиозного монумента, однако спустя какое-то время Куравлев сообщил, что хочет скромный памятник.

"Потому что там академики рядом лежат, — объяснил Сафронов. — Ему стало неудобно ставить рядом с ними шикарный памятник".

Леонид Куравлев, актерское портфолио которого насчитывает 219 ролей, вписал свое имя в историю отечественного кинематографа съемками в таких лентах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Золотой теленок", "Ищите женщину" и других, не менее известных картинах.