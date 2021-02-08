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13:38   8 Февраля 2021
Шоу-бизнес

Сафронов объяснил нежелание Куравлева устанавливать памятник на могиле жены

Сафронов объяснил нежелание Куравлева устанавливать памятник на могиле жены

Художник Никас Сафронов объяснил нежелание звезды кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Куравлева устанавливать памятник на могиле жены, умершей в 2012 году.

Заслуженный художник России Никас Сафронов стал гостем программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ, в ходе которой объяснил отказ Куравлева от идеи установить шикарный памятник на могиле его покойной супруги Нины Васильевны, рядом с которой планирует обрести покой после смерти и сам актер.

Сафронов уточнил, что первоначальный план предусматривал возведение грандиозного монумента, однако спустя какое-то время Куравлев сообщил, что хочет скромный памятник.

"Потому что там академики рядом лежат, — объяснил Сафронов. — Ему стало неудобно ставить рядом с ними шикарный памятник".

Леонид Куравлев, актерское портфолио которого насчитывает 219 ролей, вписал свое имя в историю отечественного кинематографа съемками в таких лентах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Золотой теленок", "Ищите женщину" и других, не менее известных картинах.

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#памятник #могила #куравлев

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