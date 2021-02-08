Суд арестовал двоих участников террористической ячейки в Дагестане

Суд в Дагестане постановил заключить под стражу двух местных жителей, которые числились в законспирированной террористической ячейке, сообщили правоохранители.

Суд в Дагестане постановил заключить под стражу двух местных жителей, которые числились в законспирированной террористической ячейке, сообщили правоохранители.

Уточняется, что полицейские в ходе оперативных мероприятий обнаружили тайник с оружием, СВУ и боеприпасами.

По данным полицейских, дагестанцы планировали совершить серию террористических актов. Их действия могли привести к жертвам среди мирного населения, уточнили в правоохранительных органах.