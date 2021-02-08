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13:21   8 Февраля 2021
Происшествия

Суд арестовал двоих участников террористической ячейки в Дагестане

Суд арестовал двоих участников террористической ячейки в Дагестане

Суд в Дагестане постановил заключить под стражу двух местных жителей, которые числились в законспирированной террористической ячейке, сообщили правоохранители.

Уточняется, что полицейские в ходе оперативных мероприятий обнаружили тайник с оружием, СВУ и боеприпасами.

По данным полицейских, дагестанцы планировали совершить серию террористических актов. Их действия могли привести к жертвам среди мирного населения, уточнили в правоохранительных органах.

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#суд #дагестан #террористы

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