Миллионы американцев останутся безработными из-за новых реформ Байдена

Новый президент США дает «зеленый свет» дешевой рабочей силе из-за рубежа.

Согласно прогнозам Бюджетного управления Конгресса США, миллионы американцев останутся без работы из-за COVID-19 в течение следующих 3-4 лет, в связи с указами президента США Джо Байден, которые дают «зеленый свет» потоку трудовых мигрантов, сообщает американское издание Breitbart.

«По мере роста экономики многие люди возвращаются к работе, которую потеряли из-за пандемии, — говорится в отчете управления. — Уровень безработицы постепенно снижается на протяжении всего времени, а количество занятых вернется к своему допандемическому уровню в 2024 году».

Сам Байден признался в одном из недавних выступлений, что американский рынок труда не придет в норму к этому времени, а также добавил, что на восстановление потребуется около десятилетия.

«Это не преувеличение. Это факт», — сказал Байден.

Тем временем Байден также предположил, что к 2022 году он сможет ускорить переселение беженцев в Штаты, добьется амнистии почти для всех нелегальных иностранцев и заблокирует ограничительные реформы бывшего президента США Дональда Трампа на различные визовые программы.

Также на границе с Мексикой Байден перезапустил отвергнутую Трампом программу «Поймай и отпусти», которая предполагает отправку пересекающих границу нелегалов во внутренние районы страны, где они ожидают слушаний о предоставлении убежища.

Как сообщает издание, подобные инициативы приветствуются бизнесменами с Уолл-стрит и крупными технологическими компаниями, которые желают повысить прибыль за счет снижения затрат на зарплаты сотрудникам путем наводнения рынка дешевой рабочей силой.

Миграционная ситуация в Штатах

Сегодня насчитывается более 17 миллионов безработных граждан США, а также более 6 миллионов безработных иностранцев, которые проживают на территории страны. Многие из них хотят работать за достойную зарплату и социальные льготы.

Ежегодно около 1,2 миллиона легальных иммигрантов получают грин-карты для постоянного проживания в США. Кроме того, правительством ежегодно выдает иностранцам около 1,4 миллиона виз для трудоустройства. В настоящее время в США проживает от 11 до 22 миллионов нелегалов.