Волков назвал Явлинского "трусом" за слова о Навальном

Заявления основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского о блогере Алексее Навальном привели к расколу в оппозиционных рядах.

Заявления основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского о блогере Алексее Навальном привели к расколу в оппозиционных рядах.

Кроме того, комментарий Явлинского также вызвал бурную реакцию представителей "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ), призвавших партию исключить его для дальнейшего создания коалиции.

Основатель "Яблока" раскритиковал методы политической борьбы блогера, подчеркнув, что они направлены на "разжигание примитивной социальной розни". Помимо этого, он указал на несовместимость демократической Российской Федерации со взглядами и направлениями работы основателя ФБК. По словам Явлинского, каждый должен решить сам, поддерживать блогера или нет.

Руководитель региональных штабов Леонид Волков крайне бурно отреагировал на слова Явлинского. В своем Twitter он назвал основателя "Яблока" "трусом" и призвал запомнить его заявление, когда осенью партия вновь предложит ФБК сотрудничество, пишет "ПолитЭксперт".