13:12 8 Февраля 2021Происшествия
Взрыв бензовоза унес жизни 11 человек в Нигерии
Автомобиль, перевозящий топливо, взорвался на дороге в округе Абуджа в Нигерии в результате аварии.
Автомобиль, перевозящий топливо, взорвался на дороге в округе Абуджа в Нигерии в результате аварии.
Уточняется, что водитель бензовоза попытался уйти от столкновения с грузовиком, резко повернув руль. Однако африканец не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.
Из цистерны начал вытекать бензин. В какой-то момент машина загорелась, и произошел взрыв. Погибли по меньшей мере 11 человек, собравшихся рядом с местом аварии.