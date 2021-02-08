Взрыв бензовоза унес жизни 11 человек в Нигерии

Автомобиль, перевозящий топливо, взорвался на дороге в округе Абуджа в Нигерии в результате аварии.

Автомобиль, перевозящий топливо, взорвался на дороге в округе Абуджа в Нигерии в результате аварии.

Уточняется, что водитель бензовоза попытался уйти от столкновения с грузовиком, резко повернув руль. Однако африканец не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.

Из цистерны начал вытекать бензин. В какой-то момент машина загорелась, и произошел взрыв. Погибли по меньшей мере 11 человек, собравшихся рядом с местом аварии.