Подругу бойца ММА нашли мертвой после ссоры с ним на вечеринке

Москвичка выпала из окна многоэтажки в свой день рождения. Незадолго до случившегося у нее произошла ссора с бойцом ММА Арсеном Батыровым, который был ее возлюбленным.

Москвичка выпала из окна многоэтажки в свой день рождения. Незадолго до случившегося у нее произошла ссора с бойцом ММА Арсеном Батыровым, который был ее возлюбленным.

Девушка в компании друзей и молодого человека отмечала свой день рождения в одном из высотных домов на улице Муравской. В какой-то момент между москвичкой и ее возлюбленным произошла ссора, в ходе которой именинница ударила Батырова кружкой.

Пара выясняла отношения на балконе, и поэтому боец ММА вернулся в квартиру, чтобы ему оказали помощь. Девушка в это время продолжала оставаться снаружи, передает kp.ru.

Через некоторое время гости праздника заметили отсутствие именинницы и пошли на балкон проверить ее. Но к тому моменту та уже лежала под окнами дома мертвой. Сейчас по факту случившегося ведется проверка.