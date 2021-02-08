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13:03   8 Февраля 2021
Политика

Песков напомнил, что Украина относится к русскому миру

Песков напомнил, что Украина относится к русскому миру

Русский мир был и будет являться приоритетом для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что считает Украину частью русского мира. Таким заявлением Песков прокомментировал контакты Москвы с председателем фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. По словам пресс-секретаря, развитие отношений с этим миром останется приоритетной темой для российского государства.

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#украина #песков #кремль

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