Песков напомнил, что Украина относится к русскому миру

Русский мир был и будет являться приоритетом для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Русский мир был и будет являться приоритетом для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что считает Украину частью русского мира. Таким заявлением Песков прокомментировал контакты Москвы с председателем фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. По словам пресс-секретаря, развитие отношений с этим миром останется приоритетной темой для российского государства.