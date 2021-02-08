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13:00   8 Февраля 2021
Политика

Член Европарламента желает отставки Борреля из-за визита в Россию

Член Европарламента желает отставки Борреля из-за визита в Россию

Депутат Европарламента (ЕП) от Эстонии Рихо Террас намерен добиться отставки главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля.

Причиной стал недавний визит Борреля в Россию. Террас утверждает, что его инициативу поддерживают более 20 членов ЕП.

"Надеюсь, что Боррель осознает свой позор и освободит столь важную для Европейского союза должность", — заявил парламентарий.

Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Дипломат провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и общественными организациями России.

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#европарламент #боррель #террас

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