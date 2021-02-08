Член Европарламента желает отставки Борреля из-за визита в Россию

Депутат Европарламента (ЕП) от Эстонии Рихо Террас намерен добиться отставки главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля.

Депутат Европарламента (ЕП) от Эстонии Рихо Террас намерен добиться отставки главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля.

Причиной стал недавний визит Борреля в Россию. Террас утверждает, что его инициативу поддерживают более 20 членов ЕП.

"Надеюсь, что Боррель осознает свой позор и освободит столь важную для Европейского союза должность", — заявил парламентарий.

Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Дипломат провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и общественными организациями России.