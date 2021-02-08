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13:00   8 Февраля 2021
Происшествия

Появилось видео момента вылета иномарки на лед Фонтанки

Появилось видео момента вылета иномарки на лед Фонтанки

Утром 8 февраля в центре Петербурга произошло ДТП. Водитель за рулем седана Volkswagen Polo протаранил бетонное ограждение на высокой скорости.

Иномарка моментально вылетела на лед реки Фонтанки, вблизи пересечения с Апраксиным переулком. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Лед Фонтанки оказался достаточно толстым, чтобы не проломиться под весом автомобиля. Очевидцы произошедшего оказали помощь водителю седана, он оказался трезвым, пишет "Пятый канал". В результате аварии никто не получил серьезных повреждений.

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#авария #дтп #иномарка #volkswagen #фонтанка

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