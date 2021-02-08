Ограничения по коронавирусу перестают действовать в Подмосковье

Практически все ограничения, которые ввели в Московской области из-за эпидемиологической ситуации, перестают действовать.

Практически все ограничения, которые ввели в Московской области из-за эпидемиологической ситуации, перестают действовать.

Жители региона возвращаются к привычной жизни. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе совещания с зампредами правительства области, сообщает телеканал "360".

Ограничительные меры по-прежнему действуют на массовые мероприятия, но их можно посещать при соблюдении современных стандартов. Ранее для студентов разблокировали транспортные карты, а для пожилых людей — льготный проезд.