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12:46   8 Февраля 2021
Общество

Ограничения по коронавирусу перестают действовать в Подмосковье

Ограничения по коронавирусу перестают действовать в Подмосковье

Практически все ограничения, которые ввели в Московской области из-за эпидемиологической ситуации, перестают действовать.

Жители региона возвращаются к привычной жизни. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе совещания с зампредами правительства области, сообщает телеканал "360".

Ограничительные меры по-прежнему действуют на массовые мероприятия, но их можно посещать при соблюдении современных стандартов. Ранее для студентов разблокировали транспортные карты, а для пожилых людей — льготный проезд.

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#подмосковье #ограничения #коронавирус

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