Пригожин рассказал о страшных последствиях коронавируса

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с подписчиками подробностями о том, как перенес COVID-19.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с подписчиками страшными снимками в Instagram. По словам Пригожина, который предстал перед фанатами в инвалидном кресле, недавно он перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

Продюсер сообщил, что его супруга, певица Валерия, поборола COVID-19 «на ногах», чего он не может сказать о себе.

«Несколько дней назад я отметил свой второй день рождения <…> Первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу», — подписал фото продюсер.

Семейная пара находилась на отдыхе в ОАЭ, когда Пригожину потребовалась срочная медицинская помощь. Состояние 51-летнего селебрити ухудшалось с каждой минутой, его сразу госпитализировали и подключили к кислороду. Врачам удалось вывести его из цитокинового шторма (потенциально летальная реакция иммунной системы). В настоящее время здоровью продюсера не угрожает опасность и его выписали из клиники.

Иосиф Пригожин призвал аудиторию не считать заболевание выдумкой и напомнил о важности соблюдения необходимых мер предосторожности.