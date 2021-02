В Европе назвали позорными итоги визита Борреля в Москву

МИД России обратил внимание на противоречивые заявления Жозепа Борреля в Москве и Брюсселе по поводу его визита в Россию. Депутат Антон Морозов указал на прямой интерес США.

Российский МИД удивлен тем, как глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал итоги своего визита в Москву. По утверждению ведомства, высказывания политика после прилета в Брюссель противоречат той оценке, которую он дал при личной встрече с Сергеем Лавровым.

Как объяснил «Политике Сегодня» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, основная причина такой перемены настроения состоит в том, что Боррель попросту «не хотел расстраивать» своих коллег с Запада.

Боррель находился в России с 4 по 6 февраля. На встрече с Лавровым он заявил, что ЕС и Россия провели «открытый и честный диалог» по всем важным вопросам двусторонних отношений.

I met with Foreign Minister Lavrov today to discuss EU - Russia relations, which are at the lowest point following the poisoning & imprisonment of Mr @navalny . In an open and frank debate, I requested an impartial investigation into the attempt against his life & his freedom - 1 pic.twitter.com/9gaB3X4sfk

В частности, политики обсудили борьбу с коронавирусом, глобальное изменение климата, план действий относительно ядерной программы Ирана, разногласия по Украине, ситуацию с Алексеем Навальным и, наконец, высылку из РФ западных дипломатов, которые принимали участие в незаконных митингах.

Однако по прилете в Брюссель дипломат кардинально поменял свое мнение. По его словам, за время нахождения в России стало понятно, что страна не заинтересована в улучшении отношений с ЕС.

My visit to Moscow highlighted that Russia does not want to seize the opportunity to have a more constructive dialogue with the EU. This is regrettable and we will have to draw the consequences. Read my blog post:https://t.co/S3QP2uSsNO pic.twitter.com/q8pUDbEFAF