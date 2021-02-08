В Европе назвали позорными итоги визита Борреля в Москву

МИД России обратил внимание на противоречивые заявления Жозепа Борреля в Москве и Брюсселе по поводу его визита в Россию. Депутат Антон Морозов указал на прямой интерес США.

Российский МИД удивлен тем, как глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал итоги своего визита в Москву. По утверждению ведомства, высказывания политика после прилета в Брюссель противоречат той оценке, которую он дал при личной встрече с Сергеем Лавровым.

Как объяснил «Политике Сегодня» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, основная причина такой перемены настроения состоит в том, что Боррель попросту «не хотел расстраивать» своих коллег с Запада.

«Видимо, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза вынужден делать, скажем так, взвешенные заявления, чтобы не расстраивать своих заокеанских партнеров», — заявил Морозов.

Боррель находился в России с 4 по 6 февраля. На встрече с Лавровым он заявил, что ЕС и Россия провели «открытый и честный диалог» по всем важным вопросам двусторонних отношений.

I met with Foreign Minister Lavrov today to discuss EU - Russia relations, which are at the lowest point following the poisoning & imprisonment of Mr @navalny. In an open and frank debate, I requested an impartial investigation into the attempt against his life & his freedom - 1 pic.twitter.com/9gaB3X4sfk — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 5, 2021

В частности, политики обсудили борьбу с коронавирусом, глобальное изменение климата, план действий относительно ядерной программы Ирана, разногласия по Украине, ситуацию с Алексеем Навальным и, наконец, высылку из РФ западных дипломатов, которые принимали участие в незаконных митингах.

Однако по прилете в Брюссель дипломат кардинально поменял свое мнение. По его словам, за время нахождения в России стало понятно, что страна не заинтересована в улучшении отношений с ЕС.

My visit to Moscow highlighted that Russia does not want to seize the opportunity to have a more constructive dialogue with the EU. This is regrettable and we will have to draw the consequences. Read my blog post:https://t.co/S3QP2uSsNO pic.twitter.com/q8pUDbEFAF — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2021

В своем блоге Боррель даже пригрозил Москве очередными санкциями из-за ситуации с Навальным. Он подчеркнул, что можно задействовать новый механизм, предусматривающий ограничения за нарушения прав человека.

На очевидный контраст в заявлениях главы дипломатии ЕС обратили внимание в российском МИД. В ведомстве подчеркнули, что итоги переговоров Боррель и Лавров подвели в присутствии друг друга на Смоленской площади.

«Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — передает ТАСС заявление МИД РФ.

По словам Антона Морозова, последнее время брюссельской дипломатии приходится всячески лавировать между интересами Европы и США. Вашингтон, в свою очередь, постоянно напоминает ЕС о своих политических интересах в отношении России.

«США оказывают существенное влияние на европейскую дипломатию и, к сожалению, ориентируют своих европейских коллег на конфронтацию с Россией, в том числе по “Северному потоку — 2”, по Алексею Навальному и так далее. По большому счету это отголоски геополитической конкуренции, потому что Америке невыгодно, чтобы Европа сближалась с Россией», — не сомневается собеседник издания.

Впрочем, эксперт выразил уверенность, что давление США едва ли сможет разорвать конструктивный диалог между ЕС и Москвой.

«Не стоит по этому вопросу нам сильно переживать, поскольку мы являемся частью Европы. Очевидно, что, несмотря на все наше противостояние, наше сотрудничество будет развиваться. Я надеюсь, что и наша дипломатия, и европейская дипломатия будут прикладывать к этому существенные усилия», — подытожил Морозов.

Крайне недовольным результатами визита Борреля в Россию остался депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас. Политик заявил, что будет требовать отставки главы дипломатии ЕС, поскольку последний не только не добился встречи с Алексеем Навальным, но и не заявил о возможных санкциях в отношении Москвы лично Сергею Лаврову.

«Надеюсь, что Боррель осознает свой позор и освободит столь важную для Европейского союза должность», — отметил Террас.

По его словам, ему уже удалось заручиться поддержкой более 20 из 705 членов ЕП по данному вопросу.